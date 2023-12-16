Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Moody's'in takviminde Türkiye ile ilgili bu yılın son olası değerlendirme tarihi 15 Aralık 2023 olarak bulunuyordu.



Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi.



Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.



Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "durağan" görünüm ile "B3" olarak değerlendiriyor.