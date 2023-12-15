YTAK başvuruları başlıyor! Bakan Şimşek: Şimdi yatırım zamanı

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI! TÜM SANAYİCİLERE AÇIK DAVET...

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tüm sanayicilere açık davet…" diyerek "Şimdi yatırım zamanı" ifadelerini kullandı.

YTAK'a ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

SORU 1: YTAK NEDİR?



CEVAP: Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) programı yeniden yapılandırdı. Buna göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji ve strateji puanı (TSP)"göz önünde bulundurularak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilecek. Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı, TSP, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. Yeni YTAK Programı'na yıllık 100 milyar lira limit ayrıldı. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.

SORU 2: KİMLER BAŞVURABİLECEK?



CEVAP: Sadece Türkiye'de yerleşik şirketler YTAK'a başvurabilecek. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapacaklarda, belirlenen stratejik öncelikli ürün ve teknoloji alanı listesinde yer alan bir teknoloji alanında geliştirme faaliyetinde bulunma ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projesi olma gibi şartlar aranıyor. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamayacak.