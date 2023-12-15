TCMB’nin attığı adımlar mevduatlara nasıl yansıdı?

TCMB'nin blog sayfasında ekonomistler kur korumalı mevduat ve TL mevduatlardaki seyrini analiz etti. Blogda TCMB Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Aydın ve TCMB Araştırmacısı Halil İbrahim Korkmaz "Kur Korumalı ve Geleneksel Mevduatlara Yatırımcı Perspektifinden Bakış" analizinde Türk Lirası mevduatı teşvik edici yönde atılan adımların TL mevduatın kur korumalı mevduata (KKM) karşı göreli getirisiyle yakından ilişkili olduğunu belirtti. Yazıya göre KKM yatırımcılara geleneksel TL mevduatın yanında Türk lirasında gerçekleşen değer kayıplarını telafi eden bir opsiyon sağlıyor.

Ekonomistler göreli getiri farkının bakiye değişimleri ile birlikte hareket etmesinin getirilerin yatırımcı perspektifinden önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

"KKM DÜZENLEMELERİNİN FİYATLAMALARA ETKİSİ BANKA DÜZEYİNDE FARKLILAŞIYOR"

Halil İbrahim Aydın ve Tuba Pelin Sümer imzalı "Türk lirası mevduatı teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin etkisi" başlıklı diğer blog yazısında ise 20 Ağustos tarihinde açıklanan düzenlemelerin mevduat faizlerine etkisi incelendi.

Analiz sonuçları, 20 Ağustos tarihindeki düzenlemenin kur korumalı hesapların TL mevduata dönüştürülmesini teşvik ederek makro finansal istikrarı, parasal aktarım mekanizmasını ve haziran ayında başlanan parasal sıkılaşma sürecini desteklediğini gösterdi.

Analizde kur korumalı hesapların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin fiyatlamalara etkisi banka düzeyinde farklılaştığı, düzenlemeden çok etkilenen bankaların daha yüksek mevduat faizi ödemesinin bu bankaların müşterilerinin TL mevduata dönüşlerini desteklediği ifade edildi.