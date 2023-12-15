Meksika Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Meksika Merkez Bankası'ndan (Banxico), yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 11,25 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Banxico, 14 toplantısında üst üste faiz artırımının ardından Mayıs toplantısında bu sürece ara vermişti.

Kurul, bu kararla para politikası duruşunun, tahmin ufku içerisinde enflasyonun yüzde 3 hedefine yakınsaması için gereken yörüngede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kurul, enflasyonist baskıların yanı sıra enflasyonu etkileyen tüm unsurları da titizlikle takip edeceğini bildirdi.

Açıklamada, "Manşet enflasyonun yüzde 3 hedefine yakınlaşmasının devam etmesi için referans faiz oranının bir süre daha mevcut seviyesinde korunması gerekiyor." denildi.

Meksika'da tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 4,32 olarak açıklandı.