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Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:52

Gözler Moody’s’in Türkiye raporuna çevrildi

Gözler Moody’s’in Türkiye raporuna çevrildi

Yatırımcıların odağında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından bu akşam açıklanması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yer alıyor. Dün Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibine inerken, Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesine çıktı. Bununla beraber haftalık toplam net portföy girişi de 6 yılın zirvesine çıktı. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle not görünümünde iyileştirme beklentisi oluştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit edip kredi notu görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de dün Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi.

Bununla birlikte, Merkez Bankası rezervleri de mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan 8 Aralık haftasında haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gelişmeler sonrası gözler Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporuna çevrildi.

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Gözler Moody’s’in Türkiye raporuna çevrildi
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