Gözler Moody’s’in Türkiye raporuna çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit edip kredi notu görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de dün Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi.

Bununla birlikte, Merkez Bankası rezervleri de mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan 8 Aralık haftasında haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gelişmeler sonrası gözler Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporuna çevrildi.