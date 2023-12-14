SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ON YILDIR SÜREN BORÇLANMA DENEYİ TAMAMLANDI

Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve kalan son tahvil alım programını erken sona erdirme sinyali vererek 20 ülkeli Euro bölgesinde on yıldır süren borçlanma deneyini tamamladı.

ECB bu yılın başlarında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltti, ancak son birkaç aydır beklenmedik şekilde iyi gelen enflasyon verileri politikanın daha fazla sıkılaştırılmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı ve tartışmayı rotayı ne kadar hızlı tersine çevireceğine kaydırdı.

Bu yoğun faiz indirimi bahislerini engellemek isteyen ECB, politika gevşemesinin ufukta göründüğünü ima bile etmedi ve bunun yerine önümüzdeki dönemde sabit faiz oranları için rehberliğini sürdürdü.