Asgari ücret 2024 yeni rekorunu kıracak! ’Tek zam’ ne kadar olacak?

METE DİRİCE - APARA.COM.TR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Temmuz zammı ile net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırdı. 2024 yılında dezenflasyonist süreçle beraber tek zam dönemi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten işçilerin yanında olunmasını istedi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE ÇiFTE REKOR KIRDI

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla (1 dolar=23,82 TL) 482 dolarlık alım gücüne yükselerek bir rekor da döviz bazlı kırdı.

DEVLET DESTEĞİ ARTIYOR

Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN İLK RAKAMI TİSK VERECEK

Ocak 2024'te Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.

İlk adım asgari ücret olacak. Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilerin masaya yatırılması bekleniyor. İlk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN 3 VERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni asgari ücretin tespitinde başta Merkez Bankası'nın 2023 yılı ve 2024 yılı enflasyon tahminleri olmak üzere beklenen memur zam oranı öne çıkacak. Bu verilere ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal adalet mekanizması doğrultusunda kamuoyunda gerçekleştirdiği anket çalışmaları da yer alacak.

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK

Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi TCMB'nin tahminlerine uyumlu bir şekilde gerçekleşti.

2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 => Yeni asgari ücret 15.506 TL

6 aylık enflasyon tahmini yüzde 37,76 => Yeni asgari ücret 15.707 TL

Memur zam oranı beklentisi yüzde 49,46 => Yeni asgari ücret 17.041 TL

Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.

(1 dolar=29,03 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak.

Alt sınır olan yüzde 36 üzerinden hesap yapacak olursak asgari ücret net 15.506,72 TL'ye yani 534 dolar düzeyine çıkacak ve yine döviz bazlı rekorunu kırmış olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HEPSİ DEĞİŞECEK

Asgari ücret Ocak zammı ile artacak. Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti

İLK TOPLANTI SONRASI BAKAN IŞIKHAN, TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantı sonrası çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek bir rakama işaret ederek, "Yeni asgari ücretin istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN GELDİ

Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi. TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi.

İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN TEK ZAM DÖNEMİ

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

'DEZENFLASYONİST SÜREÇ HIZLANACAK' MESAJI

Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.