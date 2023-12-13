Japonya’da büyük imalatçıların ekonomiye güveni yükseldi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) çeyrek dönemlerde yaptığı Tankan anketine göre, imalatçı olmayan büyük firmaların ekomnomiye güvenleri de 1991 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere toplarlandı.

Büyük imalatçılar güven endeksi Aralık'ta sona eren 3 ayda +9 seviyesinden +12'ye yükselerek üst üste üçüncü çeyrekte de iyileşme gösterdi. Ekonomistler ise büyük imalatçılar endeksinin +10'u biraz aşarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyorlardı.

Ankete göre, imalatçı olmayan büyük şirketlerin güven endeksi Aralık'ta sona eren 3 ayda +27'den +30'a yükselerek üst üste yedinci çeyrekte de iyileşme gösterdi ve Kasım 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler endeksin +27'de kalmasını bekliyorlardı.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, işgücü piyasası koşullarının sıkılaştığına dair işaretlere işaret ederek, "Tankan, Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasını geri çekmesi için güçlü bir durum sunuyor" dedi.

Mizuho Securities baş ekonomisti Yasunari Ueno da "Pandemi sonrası bastırılmış talep ve toparlanan turizm, imalatçı olmayanların ruh haline büyük bir destek verdi. Tüketimin duraksayabileceğine dair bir işaret yok" değerlendirmesini yaptı.

Ancak ankete göre, kasvetli küresel görünüm, büyük imalatçıların ve imalatçı olmayanların üç ay sonra koşulların daha da kötüleşmesini beklemesiyle ekonomi üzerinde baskı yaratabilir.

Ankete göre, büyük firmalar Mart 2024'te sona erecek cari mali yılda sermaye harcamalarını %13,5 artırmayı beklerken, piyasanın medyan tahmini %12,4 artış yönünde.

Tankan, şirketlerin enflasyonun bir, üç ve beş yıl sonra %2'yi aşmasını beklediğini gösterdi. Ayrıca şirketlerin işgücü koşullarının sıkılığını koruduğunu düşündüklerini de gösterdi.

Mizuho Securities'den Ueno, "Bu tankanda BOJ'un negatif faiz oranlarını sona erdirmesi için engel teşkil eden hiçbir şey yok" dedi.