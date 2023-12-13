Almanya’da bütçe krizinde anlaşmaya varıldı

Başbakan Olaf Scholz, Yeşiller Partisi'nden Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Hür Demokrat Parti'den Maliye Bakanı Christian Lindner ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 2024 bütçesi üzerinde anlaşmaya vardığını ve mevcut borç kısıtlamalarını gelecek yıl da devam ettireceğini duyurdu.

Scholz, hükümetin iklim dostu olmayan teşvikleri sona erdirerek, maliyetleri düşüreceğini ve 2024 federal bütçesinde 17 milyar avro tasarruf etmeyi planladığını belirterek, "Önceliklendirme, neyi karşılayabileceğimizi ve neyi karşılayamayacağımızı birlikte belirlemek anlamına geliyor. Bu aynı zamanda kesintiler ve tasarruflarla da ilgili. Elbette bunları yapmaktan hoşlanmıyoruz ancak bunlar gerekli." ifadesini kullandı.

Hükümetin, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineleyen Scholz, hükümetin ülkenin yeşil dönüşümünü sağlamak ve sosyal uyumu güçlendirmek gibi diğer hedeflerine de bağlı kaldığını vurguladı.

Scholz, hükümetin borç frenini koruyacağını belirterek, "Hedeflerimize önemli ölçüde daha az parayla ulaşmayı başarmamız gerektiği açık." dedi.

ALMAN HÜKÜMETİ GELECEK YIL YENİ BORÇLANMA KISITLAMALARINI ASKIYA ALMAYACAK

Maliye Bakanı Christian Lindner de Alman hükümetinin gelecek yıl yeni borçlanma kısıtlamalarını askıya almayacağını aktardı.

Lindner, ülkenin bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,35'i ile sınırlayan Anayasa'daki borç freni mekanizmasına odaklanmanın hala çok önemli olduğunu belirterek, "Mali konsolidasyona devam ediyoruz." dedi.

Almanya Anayasa Mahkemesi, kasımda Alman koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kovid-19 salgını sırasındaki acil durum nedeniyle Alman federal hükümetinin, borç alımını 60 milyar avro artırmasına karşın, Kovid-19 ve sonuçlarıyla başa çıkmak için söz konusu krediye ihtiyaç duyulmadı.

Alman koalisyon hükümeti, söz konusu krediyi ülkenin İklim ve Dönüşüm Fonu için kullanmak istemişti.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Karar, 2024 yılı federal bütçede yaklaşık 17 milyar avroluk bir delik açıp, koalisyon ortaklarını planlarını yeniden değerlendirmeye zorlayarak bütçe krizine neden olmuştu.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, mahkemenin kararının ardından 2023 ve 2024 federal bütçelerini anayasaya uygun şekilde hazırlamaya çalışıyordu.

Ekonomistlere göre mahkemenin kararı, federal hükümeti bu yasama döneminin en büyük ekonomi politikası sorunuyla karşı karşıya bıraktı.