Kira fiyatları geriliyor: Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı

Son yılların en büyük problemlerinden biri haline gelen fahiş kira fiyatları Airbnb yasasının amacına ulaşmasıyla gerilemeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

KİRA FİYATLARI GERİLİYOR

Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi. Bakan Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."