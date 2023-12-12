Apara Gündem Kira fiyatları geriliyor: Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:26

Kira fiyatları geriliyor: Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı

Kira fiyatları geriliyor: Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı

Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi. Kiralık ev sayısı artınca İstanbul'da kiralar düşmeye başladı. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" değerlendirmesini yaptı.

Son yılların en büyük problemlerinden biri haline gelen fahiş kira fiyatları Airbnb yasasının amacına ulaşmasıyla gerilemeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

KİRA FİYATLARI GERİLİYOR

Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi. Bakan Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

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Kira fiyatları geriliyor: Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
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