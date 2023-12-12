Akkuyu NGS’nin ilk reaktörü için izin alındı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projesini yürüten Akkuyu Nükleer A.Ş'ye ilk güç ünitesini devreye almak için gerekli olan 'İşletmeye Alma İznini' verdi. İzin, nükleer santralin güvenli şekilde işletilmesine temel teşkil eden devreye alma çalışmalarının başlatılmasına olanak sağlıyor.

Süreç, Akkuyu Nükleer A.Ş'nin birinci güç ünitesinin devreye alma aşamasına başlamaya hazır olduğunu teyit eden kapsamlı belgeleri NDK'ya sunmasıyla başladı. İzin için gereken başvuru belgelerinin ilki 17 Mart'ta, ikincisi ise 24 Ağustos'ta NDK'ya sunuldu.

NDK Kurulu, başvuru belgelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin işletime alınması için gerekli iznin verilmesini onayladı. Verilen bu izin, NGS inşaatının son aşaması olan ve santralin güvenli bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilmesini mümkün kılıyor.

"LİSANSLAMA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SÜREÇ"

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin devreye alınmasına ilişkin önemli bir aşama olan işletmeye alma izninin verilmesi konusunda şunları söyledi:

"Lisanslama bir nükleer güç santrali için son derece önemli bir süreçtir. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için alınan her lisans Türkiye'de ilktir. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletime alınması için izin verme kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir. Başvuru belgelerini hazırlayan uzmanlarımıza, başvurunun incelenmesine katılan NDK uzmanlarına ve tabii ki ilk ünitenin zamanında işletime alınmaya hazır olmasını sağlayan inşaatçılara ve montajcılara teşekkür etmek istiyorum. Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınmasına izin verilmesiyle projenin gelişiminde yeni, önemli ve daha da sorumluluk gerektiren bir aşamaya giriyoruz."

Bir sonraki aşama ise birinci güç ünitesinin işletilmesi için gerekli lisansın alınmasına yönelik çalışmaların yapılması olacak. Bu lisans, nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesini ve devreye alma öncesi kontrol işlemlerine başlanmasını sağlayacak. Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları lisans başvurusu için teknik belgeleri hazırlamayı sürdürüyor.