Gabar’da günlük üretim rekoru kırıldı

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.
Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi zirve yeniledi. 2023 yıl sonu hedefi olan 35 bin varile yaklaşılıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildi.
"Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır" diyen TPAO rakamları gururla paylaştı.
Gabar'da rekor üretim!🇹🇷 Günlük 30.000 varil petrol🛢️— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 11, 2023
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık.
🎯2023 sonu hedefimiz ➡️ Günlük 35 bin varil petrol
🎯2024 sonu… pic.twitter.com/sqHgECf4vf