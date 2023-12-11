Apara Gündem Gabar’da günlük üretim rekoru kırıldı
Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:49 Son Güncelleme: 11.12.2023 16:50

Gabar’da günlük üretim rekoru kırıldı

Gabar’da günlük üretim rekoru kırıldı

Gabar Dağı'nda yeni bir rekora imza atıldı. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaşarak zirveyi yeniledi. Böylece 2023 yıl sonu hedefi olan günlük 35 bin varil petrol üretimine yaklaşılmış oldu.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi zirve yeniledi. 2023 yıl sonu hedefi olan 35 bin varile yaklaşılıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildi.

  • 2023 yıl sonu hedefi: Günlük 35 bin varil petrol
  • 2024 yıl sonu hedefi: Günlük 100 bin varil petrol

"Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır" diyen TPAO rakamları gururla paylaştı.

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Gabar’da günlük üretim rekoru kırıldı
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