Gabar’da günlük üretim rekoru kırıldı

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi zirve yeniledi. 2023 yıl sonu hedefi olan 35 bin varile yaklaşılıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildi.

2023 yıl sonu hedefi: Günlük 35 bin varil petrol

2024 yıl sonu hedefi: Günlük 100 bin varil petrol

"Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır" diyen TPAO rakamları gururla paylaştı.