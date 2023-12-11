Asgari ücret için Bakan Işıkhan, TÜRK-İş ve TİSK’ten ilk açıklama

BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN GELDİ

Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.

Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.