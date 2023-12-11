Asgari ücret için Bakan Işıkhan, TÜRK-İş ve TİSK’ten ilk açıklama

Asgari ücret 1. toplantısı gerçekleşti. 'Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak' soruları gündemdeki sıcaklığı artırdı. Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temcilciler katılıyor.
2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK ZAMANI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Taraflardan ilk mesajlar gelirken, asgari ücret 2. toplantısı tarihi de belli oldu.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA
"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."
BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN GELDİ
Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi.
TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.
Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.