Suudi Arabistan Alibaba ile yaptığı teknoloji girişimine daha fazla sermaye aktaracak

Tamamı Suudi PIF'e ait olan Jada Fund of Funds, eWTP Arabia'nın önümüzdeki yılın başlarında tamamlanacak olan 1 milyar dolarlık fon turuna katılan birkaç bölgesel ve Asyalı fondan biri. eWTP Kurucusu ve Yönetici Ortağı Jessica Wong, aracın teknoloji ve enerji girişimlerine yatırım yapmaya odaklanacağını söyledi.

Wong verdiği bir röportajda "PIF'in farklı ceplerinden birkaç fonumuz var. Saudi Aramco ile bir strateji ortağıyız ve çok yakın çalışıyoruz" dedi

Wong, fonun Asya ve Orta Doğu'da 16 firmaya yatırım yaptığını ve önümüzdeki yıl bazı portföy şirketlerini Suudi borsasında listelemeyi planladığını söyledi.