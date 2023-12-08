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Giriş Tarihi: 8.12.2023 08:54 Son Güncelleme: 8.12.2023 08:54

Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste beşinci toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) gösterge konumdaki repo faiz oranını 6,50'de tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 5 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Hindistan MB Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, küresel ekonominin hala normallikten çok uzak olduğunu belirterek, yavaşlama işareti gösterdiğini ifade etti.

Das, Hindistan ekonomisinin dirençli olduğunu, temellerinin güçlü kaldığını söyledi.

Das, "Bankalar ve şirketler sağlıklı bir bilançoya sahip. Hindistan ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sürdürmesi için koşullar uygun." dedi.

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Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
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