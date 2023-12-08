Avrupa Yatırım Bankası’nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak

EIB'den yapılan açıklamada, aylar süren müzakerelerin ardından, Brüksel'de toplanan AB Maliye Bakanlarının, Calvino'nun EIB'nin yeni başkanı olması konusunda anlaştıkları bildirildi.

Calvino ise basına yaptığı değerlendirmede, meslektaşlarının desteğini almaktan memnun olduğunu belirterek, "Bu destek, geçen yılki yoğun çalışmalarımızla kazandığımız saygı, takdir ve liderliği yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabından yaptığı açıklamada, "Calvino'nun EIB'nin başına getirilecek olmasının Avrupa için mükemmel, İspanya için gurur duyulacak bir haber olduğunu" ifade etti.

Sanchez, geçen günlerde verdiği bir röportajda, "Avrupa fonlarıyla bağlantılı yatırımlar için ekonomik kaynakların aktarılması söz konusu olduğunda EIB'nin çok önemli bir finans kurumu olduğunu ve Calvino'nun bunun başında olmasının İspanya'nın çıkarına olacağını" vurgulamıştı.

EIB'nin yeni başkanı Ocak 2024'te göreve başlarken, Calvino, Lüksemburg merkezli bankanın başına geçen ilk kadın olacak.

İktisatçı olan ve 2006 ile 2018 yılları arasında farklı yerlerde Avrupa Komisyonu'nda görev alan Calvino, ülkesinin ekonomisini Kovid-19 krizi boyunca başarıyla yönetmesiyle tanınıyordu.

İspanya'da 2018 yılından bu yana Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Dijital Geçiş Bakanı olarak görev yapan, son olarak 20 Kasım'da kurulan hükümette ekonominin yanına ticaret ve işletme de eklenerek yetkileri genişletilen Calvino, 2020 yılında Euro Grubu'nun başkanlığına aday olmuş ama seçimi eski İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'ye karşı kaybetmişti.

Bu arada, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danimarkalı Margrethe Vestager da EIB başkanlığına aday olmuştu. Vestager, adaylıktan çekildiğini ve komisyon görevlerine devam edeceğini açıkladı.

AB'nin finans kurumu olan Lüksemburg merkezli EIB, birliğin hedeflerine yardımcı olacak yatırımları finanse ediyor. EIB, 1958'deki kuruluşundan bu yana 1 trilyon avronun üzerinde yatırım yaptı. Bankanın yatırımlarının son zamanlarda iklimin korunması ve Ukrayna'yı desteklemeye odaklanması dikkati çekiyordu.