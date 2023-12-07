Ekonomistler ECB’den faiz indirimi öngörüyorlar

Reuters'ın 1-6 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 90 ekonomistin tamamı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 14 Aralık'taki yılın son kararından sonra mevduat faizinin 2023'ü şu anki rekor seviyesi olan %4,00'te tamamlayacağını öngördüler.

Ekonomistlerin yaklaşık %57'si - 90 kişiden 51'i - ECB Yönetim Konseyi Temmuz ayında toplanmadan önce en az bir faiz indirimi öngörüyor.

Bu oran, Kasım ayında yapılan ve yaklaşık %55'lik bir çoğunluğun faiz oranlarının en azından 24 ortasına kadar mevcut seviyelerde kalmasını beklediği ankete göre değişti.

Ortalamalar, piyasaların şu anda beklediğinden önemli ölçüde daha az olarak, gelecek yılın 2. çeyreğinden itibaren her çeyrekte 25 baz puanlık bir indirim gösterdi.

Rabobank'ın kıdemli makro stratejisti Bas van Geffen, "Önümüzdeki yıl için bazı faiz indirimlerini kaleme aldık ancak piyasaların şu anda fiyatladığı kadar erken ya da sert değil. Şu anda hala Eylül ayını baz senaryo olarak alıyorum, ancak bunun yerine Haziran veya Temmuz'da gidebileceklerine dair riskler görüyorum. Bence bu gerçekten bir enflasyon hikayesi. Eğer dezenflasyon biraz daha hızlı olursa, o zaman 2. çeyreğin sonu olabilir, ancak Mart ayının oldukça uzak olduğunu düşünüyorum" dedi.