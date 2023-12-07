Asgari ücret için tarih belli oldu! Bakan Işıkhan’dan ’Resmi Gazete’ mesajı

Asgari ücret, 2023 yılında toplam yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Yeni asgari ücret rakamı için işçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken, 'Tek zam' ve 'İşveren desteği' için açıklamalarda bulundu. Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. İlk toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda verilerin masaya yatırılması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi kanadını temsilen yetkili olan konfederasyon Türk-İş Mali Sekreteri, YOL-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçiden oluşan heyetle katılacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH BELLİ OLDU! 31 ARALIK'A KADAR...

Bakan Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı. 11 Aralık'ta görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Işıkhan, "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" ifadesini kullandı.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak" ifadelerini kullandı.

HIZLI SONUÇ KOMİSYONA BAĞLI

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflarla bir araya gelip pazartesi günü süreci başlatacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.

İLKEMİZ ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu.

İŞVEREN DESTEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

"İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu?" sorusunu Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" cevabını verdi.

TEK ZAM OLACAK

Asgari ücrete tek zam olacağını belirten Bakan Işıkhan, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari ücret yönetmeliğinde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi... Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" dedi.