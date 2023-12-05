Çin’den AB açıklamsı: Bağlarımızı derinleştirmek istiyoruz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerçekleştirecekleri zirvede Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeyi umduklarını söyledi.

Pekin'de AB'nin Çin'deki diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Wang, iki tarafın ikili ilişkileri stratejik bir perspektiften görmesi gerektiğini söyledi ve Çin'in Avrupa'ya yönelik politikasının istikrarlı olduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua'nın haberine göre Wang, "Çin ve AB uluslararası ve bölgesel meselelerde tamamen aynı bakış açısına sahip değildir ve sadece iletişim ve koordinasyona bağlı kalarak dünya barışı ve istikrarının korunması ve küresel zorlukların ele alınmasında yapıcı bir rol oynayabiliriz" dedi.

Açıklamalar, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında perşembe günü yapılması beklenen zirve öncesinde geldi.

İki taraf, AB'nin elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması ve Çinli çelik üreticilerine yönelik yaklaşan bir soruşturma gibi çeşitli ticaret konularında yıpranmış ilişkileri düzeltmeye çalışıyor.

Habere göre AB'nin Çin delegasyonu başkanı ve AB üyesi ülkelerin Çin'deki elçileri AB'nin yapıcı ve istikrarlı AB-Çin ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu ve Çin ile karşılıklı saygı ve diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Xinhua'ya göre elçiler, AB'nin Çin'den ayrılma niyetinde olmadığını ve Çin ile "karşılıklı olarak faydalı ve dengeli ekonomik ve ticari ilişkiler" kurmayı umduğunu söyledi.