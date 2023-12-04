Marmara’da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi.



VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI



Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

3 DAKİKA ARAYLA 2. DEPREM YAŞANDI



Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR



AFAD'ın sosyal medya hesabından da depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



İstanbul'da da hissedilen depreme ilişin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN MERKEZ ÜSSÜ MARMARA DENİZİ OLAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geçmiş olsun Bursa'm. 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im beterinden korusun.

"ŞU ANA KADAR BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Öte yandan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Fabrikaları boşaltan ve evlerinden çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık. Yıkım haberi almadık. AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdik." dedi..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 10.42'de Bursa Gemlik Körfezinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Deprem nedeniyle ilgili ekipleri sahada tarama faaliyetleri için hızlıca görevlendirdiklerini belirterek "Şu ana kadar Mudanya ve Gemlik de dahil olmak üzere bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İhbar da söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada." bilgisini verdi.