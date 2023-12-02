Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık" dedi.

İHRACATTA KASIM REKORU KIRILDI

İhracatta Kasım rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık" dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kasım'da da tarihimizin en yüksek aylık rekorumuzu kırmış olduk. Kasım ayında 23,01 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Ocak-Kasım döneminde 232,9 milyar dolara çıktı. 4 ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi gerileme var, ithalatta gerileme var, Eylül'de cari işlemlerde nasıl fazla verdik. Ekim ve Kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz, az bir miktar fazlada olabilir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 8.2 puan artarak Kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

"İHRACATÇILARIMIZI HER PLATFORMDA DESTEKLİYORUZ"

Son 4 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmekte, bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Haziran'dan bu yana ihracatımız miktar değer olarak hep yukarı doğru gidiyor. Temmuz'da 19,8 milyar dolardı, Ağustos'ta 21,6, Eylül'de 22,5 milyar dolar, Ekim'de 22,9 milyar dolara çıktık, Kasım'da 23 milyar dolara çıktık. Bakanlık olarak iki hedef belirliyoruz. Birincisi her ay ihracatımızın bir yıl öncesinin aynı ayına göre artış sağlaması, ikincisi de her ay bir önceki aydan biraz daha yukarı tırmanmayı başarabilmek. Bunu ihracatçılar ailesi yapıyor. Biz de onları her platformda destekliyoruz.

"ÜLKEMİZİN DAHA FAZLA ÜRETİM VE DÖVİZ GELİRİ ELDE ETMESİNİN PEŞİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Çeşitli destek modülleri, ticaret diplomasisi, ikili anlaşmalar, dış ticaret ithalat konusundaki düzenleyici tedbirlerle ülkemizin daha fazla üretim ve döviz geliri elde etmesinin peşinde çalışıyoruz.

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATIMIZI 2028'DE YÜZDE 50'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Depremin etkisi arkadaşlarımız bunun etki analizi çalışmalarını yaptılar 6 milyar doların üzerinde kayba yol açtı. Sevindirici bir konu da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 11 ayda 88.5 milyar dolar orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapmışız. Payımız yüzde 36'yken yüzde 40,2'ye yükseldi. 2028'de 12. kalkınma planının son yılında hedefimiz yüzde 50'ye ulaşabilmek.

Bakan Bolat, dış ticaret rakamları hakkında resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımız rekor kırmaya Kasım ayında da devam ediyor.

2023 yılı Kasım ayında ihracatımız %5,2 artarak, 23 milyar dolara yükseldi. Böylelikle; tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracat rekoruna ulaşmış olduk.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız 232,9 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir. Bunların yanında bizleri sevindiren en önemli gelişmelerden biri ithalatımızın Kasım ayında %5,6 oranında azalma göstermesidir. Böylece, Kasım ayında dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre %32,6 oranıyla gerilemeyi sürdürmüş ve 5,9 milyar dolar olarak değerlenmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 8,2 puan artarak %79,5 olarak gerçekleşmiştir.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

2023 yılının sonlarına yaklaştığımız bu dönemde Kasım ayında rekorumuzu daha da geliştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketi sayılan depremlerin ardından, ihracatımızın böylesine önemli rekorlarla ilerlemesine katkı sağlayan ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Bundan sonraki süreçte katma değerli ihracatımızı artırarak, ülke olarak hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."