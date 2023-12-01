Bakan Yumaklı: Gıdaya online takip sistemi geliyor

GIDAYA ONLİNE TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Bakan Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Bakan Yumaklı, çiftçiye verilen kredi ve desteklere ilişkin önemli açıklamalar yaparken, sektöre yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaştı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün yönettiği özel oturumda konuşan Bakan Yumaklı, Türk tarımını bugün olduğu gibi, bundan sonra da dünyada önemli yere sahip bir konumda devam ettireceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, gıdayla ilgili hangi türde olursa olsun halkımızın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulamaya koyacaklarını, online olarak herkesin rahat bir şekilde takip edebileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

İKİNCİ TÜRKİYE-AB YÜKSEK DÜZEYLİ DİYALOG TOPLANTISI 2024'ÜN İLK YARISINDA YAPILACAK

Brüksel'de ikinci yüksek düzeyli diyalog toplantısını yaptıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bu toplantıda gıda güvenliğinden coğrafi işaretlere kadar altı çok önemli başlık konuştuk. Biz de tarımın en büyük problemlerinden biri kırsal kesimin boşalmasıdır. Bu problemin aynısının onlarda da olduğunu gördük. Nasıl biz de kırsalda olanlara kız verilmiyorsa, Avrupa'da da böyle bir durum olduğunu gördük. Dolayısıyla tarımda yaşadığımız sorunlar global boyutta… Bu nedenle bundan sonraki yüksek düzeyli diyalog toplantısının çok uzun aralar verilmeden yapılması konusunda mutabık kaldık. Bir sonraki toplantımızın da 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de yapılacağını şimdiden duyurmak isterim" dedi.

"FAHİŞ FİYATTA TÜM SEKTÖRLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Tarım ve gıdada fahiş fiyatlarda pandemiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu sürecin getirdiği, ülkemiz için ekstra bir durum da deprem oldu. 6 Şubat'ta belki de birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü bu ülke omuzladı. Çok büyük acılar çekildi, ama hali hazırda bu problemin çözülmesiyle, insanların normal hayatına devam etmesiyle alakalı çok yoğun çaba var. Deprem davranış biçimlerimizi de değiştirdi. Depremin birinci günüyle üçüncü günü arasında karkas et fiyatlarında 30 liralık artış oldu. Farklı şeylere de yansımaya başladı bu. Elbette sebeplerini bildiklerimiz var, ama genel olarak fiyatlama davranışıyla alakalı arzu edilmeyen fahiş fiyat diye tanımlanan hususlarla çok sık karşılaşmaya başladık. Tohumdan çatala kadar olan süreç birçok kurumu ilgilendirir. Türkiye'nin zeytinyağında ihtiyacı 160-180 bin ton arası. Bu yıl zeytinyağı hasadından elde edilecek olan zeytinyağı rakamı 180 bin ton. Bizim ihtiyacımızı yüzde 100 karşılayacak. Geçtiğimiz yıldan da stoklarımız var, e niye fiyat artıyor? Sıfır nokta 3 asit oranına sahip ürünün fiyatı açıklandı. Birdenbire sanki bu ortalama ürünün taban fiyatıymış gibi algılanıp fiyatlar yukarı çıktı. Biz açıkladık. Arzla alakalı sıkıntımız yok. Zeytin Konseyi açıkladı, elimizde fazlası var diye. Sonra o kurum dedi ki yanlış anlaşıldık. Ama geçmiş olsun fiyatlar yükseldi. Ticaret Bakanlığı'yla birlikte tespit ettiğimiz tüm sektörlerin üzerine gideceğiz. Biz üreticimizi aynı zamanda sürdürülebilir üretimi devam ettirmesi için korurken, tüketicimizi de kollamak zorundayız. Bu bir bütün. Hatta sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, fahiş fiyatlara zerre kadar müsemma göstermeden mücadeleye devam edeceğiz."