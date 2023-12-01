Apara Gündem Bakan Şimşek'ten S&P değerlendirmesi: OVP'ye güven artıyor
Giriş Tarihi: 1.12.2023 10:28 Son Güncelleme: 1.12.2023 10:29

Bakan Şimşek'ten S&P değerlendirmesi: OVP'ye güven artıyor

Bakan Şimşek’ten S&P değerlendirmesi: OVP’ye güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuyla ilgili haberi alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

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Bakan Şimşek'ten S&P değerlendirmesi: OVP'ye güven artıyor
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