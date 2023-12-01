Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık’ta toplanacak

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VERİ SETİ HAZIRLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.

Koordineli sıkı para politikası ve maliye politilarıyla büyümeden taviz vermeden enflasyonun üstesinde gelecek bir yol haritası izleyen ekonomi yönetiminin temel amacı asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla artan alım gücünün korunması olacak.

-Koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonda kalıcı düşüş temin edilecek

-Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zamlarıyla alım gücü artacak