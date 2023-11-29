Araç satışında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

Avrupa Birliği(AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçların ithalatına ilişkin kurallar getirildi.

Ticaret Bakanlığının "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğe göre, elektrikli araçlardan AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen "İzin Belgesi" aranacak. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekli olacak.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için; ithalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi, elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, ithalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi, koşullarının bir arada sağlanması gerekecek.

Tebliğ kapsamında verilen izinlerin, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyeceği ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyeceği belirtildi.

Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecek.