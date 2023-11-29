AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi’nden Londra kararı

AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi yaptığı oylamada, AB bankaları ve varlık yöneticilerinin faiz oranı swapları için AB merkezli bir takas kurumunda (pratikte Frankfurt'taki Deutsche Boerse ve Madrid Borsası) "aktif bir hesaba" sahip olmalarını gerektiren yasa tasarısını onayladı.

Ancak komite, "gerekliliğin yeniliği" nedeniyle, işlemlerin belirli bir kısmının hesap aracılığıyla takas edilmesini zorunlu kılmanın yalnızca "aşamalı olarak" yapılması gerektiğini söyledi.

Komite, Avrupa Komisyonu'nun zorunlu hacimleri ancak AB karşı taraflarının finansal istikrarı ve uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere bir maliyet/fayda analizini tamamladıktan sonra uygulayabileceğini vurguladı.

AB menkul kıymetler düzenleyicisi ESMA'nın da AB'de yerleşik takas şirketlerinin doğrudan denetleyicisi olması gerekecektir.

Komite üyesi Danuta Huebner, "Takas üyelerinin ve müşterilerin AB CCP'leri (takas kurumları) ile takas yapmak istemeleri için gerekli koşulları sağlamak, AB'de takası artırmanın tek, en etkili ve en sürdürülebilir yoludur" dedi.

AB Parlamentosu, nihai metin üzerinde ortak söz sahibi olan AB ülkeleriyle müzakerelere Noel'den önce başlamayı ve önümüzdeki Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerinden önce tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

Euribor vadeli işlemlerinin takasını yapan LSEG ve ICE Clear gibi İngiltere merkezli takas şirketlerinin erişimi Haziran 2025'te sona erecek.

LSEG CEO'su David Schwimmer, AB müşterileri için Londra'da takasın bu tarihten sonra da devam edeceği konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

AB bankaları, Londra'daki küresel takas havuzlarından koparılmalarının kendilerini uluslararası rakipleri karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma düşüreceği uyarısında bulundu.