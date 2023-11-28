Bakanlıktan Batman ve Zonguldak’ta selden etkilenen hanelere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen hanelere sağlanacak desteğe ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız. Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin lira, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin lira, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin lira kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin liradır. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."