Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yapacak

Milyonlarca çalışanı direkt ilgilendiren ve 81 milyona da dokunan yeni asgari ücret ile ilgili toplantılar Aralık ayı başında başlıyor. Asgari ücreti belirlerken en önemli parametre ise enflasyon olacak.

CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

Yapılan artışlara ek olarak, geçen yıl tarihi bir adım attıklarını ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdiklerini anlatan Yılmaz, yeni asgari ücret için müzakere sürecinin üçlü şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Bu yıl asgari ücret artışının enflasyonun üstünde gerçekleştiğini, reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Cevdet Yılmaz, 2024'te uygulanacak asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Görüşmeler başlayacak, aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin toplumsal fedakarlık da gerektirdiğini belirterek, "Kısa vadede belki bazı zorluklar yaşayacağız ama orta-uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde refahımızı arttırmış olacağız. İşin özü bu." dedi.

Amaçlarının, kalıcı refahı sağlamak, buna dönük adımları atmak, güçlendirmek olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu da herkese bir sorumluluk yüklüyor aslında. Siyasetçiler olarak bizlere de yüklüyor." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET HEMEN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Aralık ayı ile birlikte başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için taraflar hazırlıklarını yaptı.

Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor.

Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor. TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türk-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" şeklinde konuştu.

Asgari ücret Türkiye'de uygulanan en az ücreti göstermesinin dışında, borçlanmadan işsizlik maaşına, gelir kriterinden sağlık primlerine kadar birçok ödemenin de parametresini oluşturuyor. Birçok ödeme ve borçlanma brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden açıklanacak rakam işçiler ile birlikte 81 milyonu da ilgilendirecek.

BELİRLENEN RAKAMIN ALTINDA MAAŞ VERİLEMEZ

Asgari ücret birçok ödeme ve borçlanmayı belirleyen bir gösterge rakamı olduğu yönüyle değerlendiriliyor. Asgari ücreti bir geçim rakamı olarak görmemek gerekiyor. Komisyonun açıkladığı rakam ile "Çalışanlara bu rakamdan daha az maaş verilemez" kuralı konulmuş oluyor. Belirlenen rakamın üzerinde maaş vermek gerekiyor.

VERGİ ALINMIYOR

Asgari ücretin bir gösterge rakamı olmasının dışında son dönemde vergisiz olması da büyük avantaj sağlıyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece asgari ücretten değil, tüm maaşlardaki asgari ücret kadar bölümden de gelir ve damga vergisi alınmıyor. Böylece hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemli bir muafiyet sağlanıyor.

ENFLASYONA BAKILIYOR

Asgari ücret tespit edilirken birçok veri değerlendiriliyor. Geçim endeksleri, piyasa şartları, rekabet koşulları ve istihdamın korunması gibi konular masaya geliyor. Bunların dışında asgari ücreti belirleyen en önemli verilerden birisini de enflasyon oluşturuyor. Bundan önceki yıllarda yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında hep enflasyonun üzerinde oranlar uygulandığı görülüyor.

RAKAMLAR NASIL DEĞİŞECEK?

2022 ve 2023 yılları için asgari ücret iki kez belirlenmişti. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı.

Haziran ayından bu yana geçen 6 aylık enflasyon bu yüzden yeni asgari ücretin belirlenmesinde de önemli rol oynayacak. Orta Vadeli Program öngörüsüne göre yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu bize 6 aylık oranın yüzde 38 civarında olacağını gösteriyor. Ayrıca buna bir refah payı da eklendiğinde artışın yüzde 50'yi bulabileceğini hesaplayabiliriz.

Sadece yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon yansıtıldığında net asgari ücret 15 bin 707 liraya, yüzde 50 yansıtıldığında ise 17 bin 103 liraya çıkmış olacak. Böylece emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı ile paralel bir artış da yapılmış olacak.