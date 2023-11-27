Apara Gündem Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:11 Son Güncelleme: 27.11.2023 09:11

Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor

Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor

Çin Merkez Bankası öncülüğündeki düzenleyici kurumlar, finansman kanallarının önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere özel şirketlere yönelik mali desteğin güçlendirilmesi için önlemlerin artırılması gerektiğini bildirdiler.

Çin Merkez Bankası (PBOC), diğer yedi devlet dairesi ve düzenleyici kurumla birlikte yaptığı ortak açıklamada, özel şirketlere yönelik mali desteğin güçlendirilmesi için krediler, tahviller ve hisseler gibi finansal kanallardaki blokajının kaldırılması" için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Çin'in özel ekonomisine yönelik mali desteğin güçlendirilmesini amaçlayan 25 önlemin özetlendiği ortak açıklamaya göre, özel şirketlerin sorunlu kredilerine yönelik tolerans da "makul ölçüde" artırılmalı ve ilk kez kredi alanlara daha fazla destek sağlanmalı.

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Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor
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