Çalışan emekliye ikramiye: Önerge AK Parti grubuna gönderildi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 5000 TL emekli ikramiyesi için çalışmalar tamamlandı. 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi için yeni önerge AK Parti grubuna gönderildi ve Meclis süreci başladı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE İÇİN YENİ ÖNERGE AK PARTİ GRUBUNA GÖNDERİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası çalışması yapılan 4,7 milyon çalışan emekliye ikramiye ödemesi AK Parti grubuna gönderildi ve Meclis süreci başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" denildi.