Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak

Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi geldi ve ilk düzenlemede kapsam dışı kalan çalışan emekliler için de çalışmalar başladı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYESİ MÜJDESİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen bir defaya mahsus olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi çalışan emekliler için de ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi. Çalışan emekliye ikramiye ödemesi yapılacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emekliye ikramiye verilmesi için bakanlara talimat verdi" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Başkan Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" ifadelerini kullandı.