Apara Gündem 80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Giriş Tarihi: 24.11.2023 15:35

80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

80 maddelik torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu

Son dakika haberi...AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri...AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." dedi.

TEKLİFTE NELER VAR?

Ekonomide yeni torba yasa geliyor. Torba yasada ekonomiye ilişkin önemli başlıklar yer alıyor.

  • Ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi
  • Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak
  • Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılması
  • Çek ibraz yasağının süresi uzatılacak

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.

İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

ÇEK İBRAZ YASAĞININ SÜRESİ UZATILIYOR

Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.

Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.

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80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu
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