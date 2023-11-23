Son dakika: TCMB’den güçlü faiz adımı! ABD’den TL’ye fon akışı başladı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası üst üste 6. kez faiz artırımına gitti.

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Kasım Perşembe bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı saatler 14:00'ü gösterdiğinde açıklandı.

TCMB, haftalık gösterge repo faizinde 500 baz puan artışa gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi beklentilerin üzerinde yüzde 35,00'ten yüzde 40,00'a yükseltildi. Ekonomistlerin beklentisi 250 baz puan artış yönündeydi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası ekonomistlerin dikkat çektiği ve gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyallerin arandığı faiz karar metni açıklandı. TCMB toplantısı sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir.

"AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENMEKTEDİR"

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

MERKEZ BANKASI MESAJI VERDİ: SIKILAŞMA ADIMLARI KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

ABD'DEN TL'YE FON AKIŞI BAŞLADI

Merkez Bankası yetkililerinin yabancı haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, "ABD'den TL'ye fon akışı var. Akış büyük ölçekli kurumsal yatırımcılardan Devam eden görüşmeler girişlerin süreceğine işaret ediyor" denildi.

3150 PUAN FAİZ ARTIRIMI GERÇEKLEŞTİ

Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığa geldiğinden bu yana toplam 3150 baz puan artış gerçekleştirildi. Erkan göreve geldiğinde politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu.

KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARI BELİRLENDİ

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla koordeli bir şekilde maliye politikalarını tayin eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 4 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi saat 10:00'da duyuracak. Böylece asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir kıstas olacak 5 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında bulunacak. Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası da 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşmesiyle de refah payı hariç nihai emekli ve memur zammı belli olacak.