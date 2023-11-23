Piyasalar Merkez Bankası’na odaklandı

Merkez Bankası toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşiyor. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajlar piyasalara yön verecek. Erkan, göreve geldiğinden bu yana enflasyon ile mücadele kapsamında faizi yüzde 8,5'dan yüzde 35'e yükseltti. Kasım ayı faiz kararı ne olacak? İşte TCMB faiz beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığnıda toplanıyor. Faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararının yanında faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında yer alacak.

Ekonomistler sözlü yönlendirmelerin önemine dikkat çekti.

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE OLDU?

'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu hafta boyunca gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi beklentilere paralel 500 baz puanlık artışla yüzde 30,00'dan yüzde 35,00'e yükseltildi.

TCMB, bir önceki toplantısında 500 baz puan artışa giderken, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığa geldiğinden bu yana toplam 2650 baz puan artış gerçekleştirildi. Erkan göreve geldiğinde politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu.

KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARI BELİRLENDİ

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla koordeli bir şekilde maliye politikalarını tayin eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 4 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi saat 10:00'da duyuracak. Böylece asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir kıstas olacak 5 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında bulunacak. Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası da 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşmesiyle de refah payı hariç nihai emekli ve memur zammı belli olacak.