Evlilik kredisi için pilot bölge belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve gençlik fonunun pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını ardından tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi. Yılmaz, gençlere verilecek evlilik kredisi için 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içerdiğini belirterek, "İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler söz konusu olacak" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz şunları söyledi:

Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek.

İLK EV ALACAKLARA KREDİ

Ev konusu şöyle; İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı. Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.