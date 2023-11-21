Apara Gündem Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve ara zam açıklaması
Giriş Tarihi: 21.11.2023 12:32 Son Güncelleme: 21.11.2023 12:33

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve ara zam açıklaması

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve ara zam açıklaması

Asgari ücret Temmuz'da yüzde 34 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret üzerindeki kümülatif artış oranı yüzde 107'yi aştı. Asgari ücret Ocak zammı ile birlikte bir kez daha artacak. Atılan adımların etkisiyle enflasyonda aylık bazda düşüş sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi.

Asgari ücret maratonunun başlamasına az bir zaman kaldı. Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılında uygulanacak asgari ücret için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

Bakan Işıkhan,"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı.

O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve ara zam açıklaması
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