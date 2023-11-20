BOJ’un para politikasını sıkılaştırma beklentisi artıyor

Pacific Investment Management Co. (Pimco) enflasyon hızlandıkça Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasını sıkılaştırmaya zorlanacağı beklentisiyle yen satın alıyor.

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco'nun fon yöneticisi Emmanuel Sharef, Japonya yeni birkaç ay önce dolar başına 140'ı geçtiğinde uzun yen pozisyonu oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Sharef, "Japonya'da enflasyonun yükseldiğini ve hedeflerinin sürekli üzerinde olduğunu görmeye devam ettikçe, getiri eğrisi kontrol politikalarını terk etme veya değiştirme yönünde hareket etmek isteyecekler ve sonunda bir artışa ihtiyaç duyulabilir. ABD'de enflasyon düşüyor ve Japonya'da enflasyon hala yüksek. Bizim çerçevemizde, bu durum doğal olarak uzun bir yen yaratıyor" dedi.

"Tam olarak ne yapacaklarını tahmin edemiyorum ama politikayı bir şekilde sıkılaştırmaya devam etme ihtiyacı var" diye konuşan Sharef, "Bu daha kademeli bir ek gevşeme adımı şeklinde olabilir. YCC'den vazgeçme ve nihayetinde potansiyel olarak bir zam şeklinde de olabilir" ifadelerini kullandı.

Sharef, "Özellikle 150 civarındaki yenden dolayı büyük bir baskı hissettiklerini düşünüyorum. En son bu seviyeye ulaştığında, etkili bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldılar. Bu sefer henüz o kadarını yapmadılar ama eminim bu konuda endişeliler" diye konuştu.