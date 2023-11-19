Avrupa ekonomisinin 3 büyük ülkesi yapay zekada anlaşmaya vardı

Yapay zekanın kullanımı yaygınlaşırken bu çözüme ilişkin düzenleme çalışmaları da hız kazandı.

Reuters tarafından görülen ve Avrupa düzeyinde müzakereleri hızlandırması beklenen ortak bir belgeye göre, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından gelecekte yapay zekanın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bir anlaşmaya varıldı.

Üç hükümet, Avrupa Birliği'ndeki hem büyük hem de küçük yapay zeka sağlayıcıları için bağlayıcı gönüllü taahhütlerden yana.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi de birliğin bu yeni alanda kendisini nasıl konumlandırması gerektiğini müzakere ediyor.

Parlamento Haziran ayında, yapay zeka uygulamalarından kaynaklanan güvenlik risklerini önlemek ve ayrımcı etkilerden kaçınmak, ancak bu yeni teknolojinin Avrupa'daki yenilikçi gücünü yavaşlatmamak amacıyla bir "Yapay Zeka Yasası" sundu.

Tartışmalar sırasında Avrupa Parlamentosu, davranış kurallarının başlangıçta yalnızca ABD'den gelen büyük yapay zeka sağlayıcıları için bağlayıcı olmasını önerdi.

Ancak üç AB hükümeti, daha küçük Avrupalı sağlayıcılar için bu belirgin rekabet avantajına karşı uyarıda bulundu. Bunun, bu küçük sağlayıcıların güvenliğine daha az güven duyulmasına ve dolayısıyla daha az müşteriye yol açabileceğini söyledi.

Bu nedenle davranış ve şeffaflık kurallarının herkes için bağlayıcı olması gerektiğini de eklediler.