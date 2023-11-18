Apara Gündem THY'nin kredi notu yükseltildi
Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:07 Son Güncelleme: 18.11.2023 09:08

THY'nin kredi notu yükseltildi

THY’nin kredi notu yükseltildi

Fitch, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın kredi notunu artırdı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları'nın kredi notunu BB-'den BB'ye çıkardı. Kredi notu görünümünü ise durağanda bıraktı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Ortaklığımızın güçlü operasyonel ve finansal performansına dikkat çekerek bağımsız kredi profilini bir kademe yükselterek bb-'den bb'ye çıkartmıştır. Kredi notunu ise B (durağan)'da ülke notu seviyesinde sabit tutmuştur.

S&P ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu B(sf) olarak teyit etmiştir.

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THY'nin kredi notu yükseltildi
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