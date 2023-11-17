Singapur dijital paraların kullanımında pilot bölgeyi açıkladı

Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü Ravi Menon, 2024'te Singapur'un merkez bankası dijital para birimlerinin (CDBC) canlı olarak çıkarılması ve kullanılmasına pilotluk edeceğini söyledi.

"GELECEK YIL DENEYLERİMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAĞIZ"



Singapur FinTech Festival 2023'te konuşan Menon, zaman dilimi hakkında daha fazla ayrıntı vermeden, "Gelecek yıl deneylerimizi bir adım öteye taşıyacağız" dedi.



Menon, "MAS'ın buradaki ticari bankalar arasındaki ödemeleri anında desteklemek için toptan CBDC'lerin canlı ihracının pilot uygulamasını yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.