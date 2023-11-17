ABD’de mortgage faizi üst üste üçüncü haftasında da geriledi

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı üst üste üçüncü haftasında da geriledi ve konut almak isteyen potansiyel alıcıların önünü bir miktar açtı.

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 16 Kasım ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 6 baz puan düşüşle yüzde 7,44'ye indi. Üç haftalık toplam düşüş 35 baz puana ulaştı.

Freddie Mac'in morgage oranlarına ilişkin haftalık raporu, ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 83 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,67'den yüzde 7,62'ye inerken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,74 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 5 baz puan düşüşle yüzde 6,76 seviyesine indi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 78 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,91 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,04 seviyesinde gerçekleşti.