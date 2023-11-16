’Kasım indirimleri’ incelendi! Bakanlık tüketiciyi aldatana ceza yağdırdı!

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon TL para cezası uyguladığını, sadece Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.

VATANDAŞLARDAN YÜZLERCE ŞİKAYET GELMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na kasım ayı indirimleri kapsamında vatandaşlardan yüzlerce şikâyet geldiği öğrenildi. Yüzde 70-80 gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını, indirim uygulandığı iddia edilen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğu şikayetlerde dile getirildi. Reklam Kurulu 14 Kasım'da toplanarak indirimlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Toplantı sonucunda "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte 2.7 milyon TL idari para cezası uyguladı.

KASIMDA 16 ADET İNDİRİMLİ SATIŞ DOSYASI HAKKINDA DURDURMA VE PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Reklam Kurulu tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan 339 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda; artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

TÜKETİCİYİ ALDATANA CEZA YAĞDI

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1.838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92.5 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İNDİRİM YAPILIYORMUŞ ALGISI OLUŞTURARAK TÜKETİCİYE KANDIRANA YAPTIRIM UYGULANDI

Özellikle Kasım ayında gerçekleştirilen ve "Efsane Kasım İndirimleri", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağını ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilmekte, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

'İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA İLİŞKİN DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Bu kapsamda, artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım İndirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere indirimli satış reklamları Reklam Kurulu tarafından inceleme altına alınmış olup bu ay Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, önümüzdeli süreçte de Reklam Kurulu tarafından söz konusu indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimler devam edecektir.

'KAMU SAĞLIĞINI BOZAN MEVZUATA AYKIRI REKLAMLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR'

Diğer taraftan mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıktığı görülmekte, bu minvalde, takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları da Kurul tarafından titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir. Bu kapsamda, olası faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamalar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır."