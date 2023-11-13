KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi. KYK burs sonuçları taahhütnamelerinin onaylanması için son tarih 19 Kasım.

KYK BURS SONUÇLARI TAAHHÜTNAMELERİ 19 KASIM'A KADAR ONAYLANMASI GEREKİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs sonuçları açıklandığına dair duyuru yaptı. Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

KYK BURS BAŞVURUSU SAYISI 825 BİN 843

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da görüşlerine yer verilen Bakan Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim KYK burs başvurusu sayısının 825 bin 843 olduğunu bildirdi.

"KYK ÖDEMESİ YAPACAK ÖĞRENCİ SAYISI 1 MİLYON 700 BİNİ BULACAK"

Bakan Bak, başvuruların tamamen dijital ortamda değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere GSB bursu ya da kredi tahsisinde bulunuluyor. Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerimizle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun."

KYK burs sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilinecek.

KYK burs sonuçları en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı burs ve kredi miktarlarının lisansta 2 bin, yüksek lisansta 4 bin, doktorada ise 6 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ebeveynleri, e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KEFALETNAME İŞLEMİ

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine GSB burs ve kredi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Noterde yapılan kefaletnamelerin en geç 26 Kasım saat 23.59'a kadar "https://kredibursbelgeislem.gsb.gov.tr/" adresine yüklenerek belgenin kaydedilmesi gerekiyor.

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol gereği, kefaletnamelerin aslının gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Bakanlık sistemine web servis aracılığı ile otomatik olarak düşecektir. Böylelikle öğrenciden herhangi bir belge almadan bütün süreç tamamlanmış olacak.

KYK burs sonuçları için e-Devlet arama motoruna "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak ulaşabilirsiniz.

KYK burs sonuçları taahhüt edilmesi için e-Devlet arama motoruna "Burs / Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz.