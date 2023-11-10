Fed Başkanı Powell’den yeni faiz artırımı sinyali

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskılarının kademeli olarak azalmaya devam ettiğine dair kanıtlar ışığında Fed'in gösterge faiz oranını daha da yükseltmek için acele etmediğini belirtti. Bununla birlikte Powell, Fed yetkililerinin faiz oranlarının henüz enflasyonla savaşı bitirecek kadar yüksek olduğundan "emin olmadıklarını", enflasyonu Fed'in %2'lik hedef seviyesine indirmeye yardımcı olmak için başka bir faiz artışını da göz ardı etmediklerini vurguladı.

"ENFLASYON BİZİ BİRKAÇ KEZ YANILTTI"

IMF tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Powell, "Fed'in gösterge faizinin enflasyonu istikrarlı bir şekilde %2'ye düşürecek kadar yüksek olduğundan emin değiliz. Yüzde 2'lik hedefimize doğru devam eden ilerlemenin güvence altında olmadığını biliyoruz. Enflasyon bizi birkaç kez yanılttı" dedi

Enflasyonun 2021 yılı boyunca beş ay üst üste düşüş gösterdikten sonra yılın ilerleyen aylarında tersine dönerek yükselişe geçtiğini hatırlatan Powell, "Faiz oranlarını daha da yükseltmek uygun hale gelirse, bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

"Dikkatli bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuşan Powell, daha fazla politika hamlesinin "hem birkaç aylık iyi veriler tarafından yanıltılma riskini hem de aşırı sıkılaştırma riskini ele almamıza izin vererek" yapılacağını vurguladı.

Powell'ın sözleri iklim değişikliği protestocuları tarafından kesildi ve kısa süreliğine sahneden indirildi. Birkaç dakika sonra konuşmasına devam etti.

"Arz tarafındaki ek iyileştirmelerle daha ne kadar ilerleme sağlanacağı net değil" tespitini yapan Powell, bu gelişmenin enflasyonu düşürmede nispeten acısız kazanımların sonunu getirebileceğini ifade etti. Powell, ileriye dönük olarak, "enflasyonu düşürmedeki ilerlemenin daha büyük bir kısmının, toplam talebin büyümesini kısıtlayan sıkı para politikasından gelmesi gerekebilir" dedi.



Powell, dinamik bir ekonomide birçok arz sorununun kısa ömürlü olabileceğine "bakma" eğilimi göz önüne alındığında, bunun gelecekte politika yapıcıların arz kaynaklı fiyat artışlarına başka türlü tepki verme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelebileceğini söyledi.



"Potansiyel çıktı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olan arz şokları, toplam talebi bastırılmış toplam arz seviyesiyle daha iyi uyumlu hale getirmek için kısıtlayıcı politika gerektirebilir" diye konuşan Powell, "2020'den 2022'ye kadar küresel tedarik zincirlerinde yaşanan şoklar dizisi, çıktıyı önemli bir süre boyunca baskıladı ve küresel arz dinamiklerini kalıcı olarak değiştirmiş olabilir" dedi.