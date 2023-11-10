Başkan Erdoğan’dan asgari ücret ve emekli zammı mesajı

Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş artışlarıyla milyonların geliri Ocak ayında yeniden yükselecek. Başkan Erdoğan, Özbekistan dönüşü enflasyon, asgari ücret ve emekli maaşları için yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın enflasyon, asgari ücret ve emekli maaşları için yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYON EZDİRMEYECEĞİZ"

Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız. Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN MAKUL ÇÖZÜMÜ BULACAĞIZ"

Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum.