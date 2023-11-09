BOJ’un eski yöneticisinden faiz açıklaması: O tarihte sona erebilir

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) eski yöneticisi Eiji Maeda, Banka'nın negatif faiz politikasını Ocak ayı gibi erken bir tarihte sona erdirebileceğini ve ekonominin denizaşırı belirsizliklerden kaynaklanan riskleri bertaraf edebilmesi halinde kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edebileceğini söyledi.

BOJ geçtiğimiz ay fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek enflasyonun 2024 ve 2025 mali yıllarında, değişken taze gıda ve yakıt maliyetlerinin etkilerinden arındırılmış bir endeksle ölçüldüğünde %1,9'a ulaşacağını öngördü.

Projeksiyonlardaki "şaşırtıcı derecede büyük" yükseltmenin, enflasyonun BOJ'un %2'lik hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma yolunda olduğu anlamına geldiğini ifade eden Maeda, Banka'nın Ocak ayında fiyat tahminlerini tekrar yükseltebileceğini ve bunun da politika yapıcıların kısa vadeli faiz oranlarını negatif bölgeden çekmelerini haklı çıkaracağını savundu.

Maeda, "BOJ'un enflasyonist baskının arttığına karar vermesi halinde negatif faizleri gelecek yıl Ocak ayı gibi erken bir tarihte sona erdirme ihtimali var. BOJ getiri eğrisi kontrolüne de son verebilir. Bunu yaparken, uzun vadeli faizlerdeki herhangi bir artışa karşı koymak için devlet tahvillerini hızlı bir şekilde satın almayı taahhüt eden bir kılavuz koyabilir" dedi.

Maeda, BOJ'un negatif faizleri sona erdirmeye karar vermesi halinde, bunun Japonya'da enflasyonun %2 civarında istikrar kazanacağı anlamına geleceğini ve kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi ne canlandırıcı ne de soğutucu olarak görülen seviyelere yükseltilmesini gerektireceğini söyledi.

Enflasyon beklentileri ve ekonominin çıktı açığı seviyesine göre tahmin edilen bu tür nötr faiz oranlarının büyük olasılıkla %2'ye yakın bir yerde olacağını belirten Maeda, "Kısa vadeli faizleri negatif bölgeden sıfıra çektikten sonra BOJ, ekonomik ve fiyat gelişmelerini yakından takip ederek faiz oranlarını birkaç ayda bir olmak üzere kademeli olarak artırabilir. Yurtdışı ekonomik görünüm üzerindeki belirsizlik göz önüne alındığında, BOJ kısa vadeli faiz oranlarını artırmaya devam etse bile temelde yavaş ve dikkatli hareket edecektir" dedi.