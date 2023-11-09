BOJ üyelerinden çağrı: Ultra düşük faiz oranlarından çıkılmalı

Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayında yaptığı politika toplantısının bugün yayınlanın özeti, bazı politika yapıcıların büyük çaplı teşvikleri aşamalı olarak azaltmaya başlama ve gelecekte ultra düşük faiz oranlarından çıkış için zemin hazırlama çağrısında bulunduklarını gösterdi.

Özete göre, toplantıdaki tartışmalar, sürdürülebilir enflasyon ve ücret artışı beklentileri arttıkça BOJ'un on yıllık destekleyici rejiminden nasıl çıkmak istediğinin altını çiziyor.

BOJ 30-31 Ekim toplantısında ultra düşük faiz oranı hedeflerini değiştirmedi ancak uzun vadeli faiz oranları üzerindeki kontrolünü gevşetmek için getiri eğrisi kontrolünü (YCC) değiştirdi.

Özete göre, BOJ üyeleri bu hamleyi büyük ölçüde YCC'nin yan etkilerini hafifletmeye yönelik olarak görürken, içlerinden biri bunun aynı zamanda para politikasının "sorunsuz bir şekilde normalleşmesine" yardımcı olacağını söyledi.

Bir başka üye ise, BOJ'un fiyat hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma ihtimalinin Temmuz ayındaki bir önceki toplantıdan bu yana daha da arttığını düşündüğünü belirtti. "BOJ'un fiyat hedefine ulaşılması yaklaşıyor gibi görünüyor" diyen üye, bu yılın Ekim ayından gelecek yılın Mart ayına kadar sürecek olan 2023 mali yılının ikinci yarısının hedefe ulaşılıp ulaşılmayacağını belirlemek için "önemli bir dönem" olacağını sözlerine ekledi.

Özette, "Bu nedenle BOJ'un parasal genişleme derecesini maksimum seviyesinden kademeli olarak aşağıya çekmesi gerekiyor" denildi.

Bir başka görüş ise BOJ'un tahvil piyasası likiditesini iyileştirecek adımlar atarak gelecekteki bir çıkış için zemin hazırlaması ve "piyasaları pozitif faiz oranları dünyasına hazırlayan bir iletişim sunması" gerektiğini söyledi.

Özette, yorum yapan yönetim kurulu üyelerinin kimlikleri açıklanmıyor.