IMF’den ECB açıklaması: Faiz rekor seviyelerde tutulmalı

IMF, Euro bölgesindeki hızlı ücret artışının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için faiz oranlarını önümüzdeki yıl boyunca rekor seviyelerde ya da bu seviyelere yakın tutması gerektiğini söyledi.

IMF'nin Avrupa Departmanı Başkanı Alfred Kammer, erken faiz indirimi beklentilerine karşı çıkarak, ECB'nin mevduat faizinin önümüzdeki yılın tamamında rekor seviye olan %4'e yakın kalması gerektiğini savundu.

Kammer yaptığı açıklamada, "Para politikası uygun şekilde sıkı ve 2024 yılında da böyle kalması gerekiyor. Tüm niyet ve amaçlar doğrultusunda, mevduat faiz oranını 2024 yılı boyunca bu seviyede ya da bu seviyeye yakın tutulmalıdır" dedi.

ECB'yi faizleri çok erken düşürmemesi konusunda uyaran Kammer, böyle bir adımın daha sonra daha da maliyetli bir politika sıkılaştırması gerektireceğini belirtti ve "Çok gevşek olmaktansa çok sıkı olmak daha az maliyetlidir. Bizim de kaçınmak istediğimiz şey erken kutlamalardır" diye konuştu.

Kammer, Gazze'deki çatışmanın küresel enerji maliyetlerini artırdığını ve bunun da fiyatlar için daha fazla yukarı yönlü risk yarattığını sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, cari çeyrekteki genel ekonomik büyüme öngörülenden biraz daha zayıf, bu da fiyat baskılarını sınırlayabilir.