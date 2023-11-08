Fed üyesi Michelle Bowman: Faizin artırılmasını desteklemeye hazırım

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekeceğini düşünmeye devam ettiğini söyledi.

Ohio Bankacılar Birliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bowman, "Enflasyonu %2'lik hedefimize zamanında indirmek için federal fon oranını daha da artırmamız gerekeceğini beklemeye devam ediyorum. Gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında %2'ye getirmek için yetersiz olduğunu göstermesi halinde, federal fon oranının gelecekteki bir toplantıda artırılmasını desteklemeye hazırım" dedi.

Bowman, politika yapıcıların geçen haftaki toplantılarında %5,25 ve %5,5 aralığında tuttukları federal fon oranının "kısıtlayıcı göründüğünü ve finansal koşulların Eylül ayından bu yana sıkılaştığını" söyledi.

Sıkılaştırmanın bir kısmının uzun vadeli Hazine tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan artışla gerçekleştiğini ifade eden Bowman, bunun zaman içinde değişkenlik gösterebileceğini belirtti. Bowman, politika yapıcıların daha sıkı finansal koşulların ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerini bilmeleri için henüz çok erken olduğunu da vurguladı.

"Ayrıca, özellikle verilerdeki son sürprizler, veri revizyonları ve devam eden jeopolitik riskler göz önüne alındığında, ekonomiye ve kendi ekonomik görünümüme ilişkin alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesi var" diye konuşan Bowman, "Ancak ekonomik görünüm ve para politikasının uygun şekilde ayarlanması üzerindeki etkilerini değerlendirirken gelen verileri yakından izliyor olacağım" dedi.

Bowman, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin "durduğunu ya da enflasyonu zamanında %2'ye getirmek için yetersiz olduğunu" göstermesi halinde gelecekteki bir toplantıda faiz oranlarının artırılmasını desteklemeye istekli olduğunu da ifade etti.