IMF’den G20 ekonomilerine reform çağrısı

IMF ekonomistleri JeaBin Ahn, Nicolas Fernandez-Arias ve Neil Meads tarafından kaleme alınan blog yazısı şöyle:

"G20 ekonomilerinin çoğunun enflasyonu hedefe geri getirmek için sıkı para politikasını uygun şekilde sürdürmesi muhtemeldir. Enflasyon ısrarla yüksek kalmaya devam ettikçe merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre daha yüksek tutması gerekecek ve çok erken gevşeme enflasyon beklentilerini çıpalamak için zorlukla kazanılan ilerlemeyi geri alabilir.

Bununla birlikte, borçlanma maliyetleri için bu daha uzun süreli yüksek ortam hükümetler için sürekli finansman baskılarını getirecek. Bu da hükümetlerin tamponlarını yeniden inşa etmek ve borçlarının sürdürülebilir olmasını sağlamak için mali durumlarını konsolide etmeleri gerekektirecek.

G20 ekonomilerinin çoğu önümüzdeki birkaç yıl içinde harcamalarını kısmaya ve gelirlerini artırmaya hazırlanıyor, IMF uzmanları ancak gelecekteki şoklara ve yeni mali zorluklara yanıt vermek üzere yeterli alanı sağlamak için daha fazla mali çaba gösterilmesini önermekteler.

Hem parasal hem de mali sıkılaştırmanın olası sürükleyiciliğinin ortasında, hem gelişmiş ekonomiler hem de yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkeler ürün ve işgücü piyasalarını daha verimli hale getirmek, ekonomik büyümeyi desteklemek için yapısal reformları değerlendirmeliler.

Kesin reçeteler ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir. IMF'nin son araştırması, yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerdeki birinci nesil olarak adlandırılan reformların önemli potansiyel faydaları olduğunu gösteriyor.

Şu anda birçok ekonomide -özellikle gelişmiş ekonomilerde- planlanan

öncelikli yapısal reformlar G20 ekonomik çıktısını mevcut tahminlere göre 2025-28 döneminde yüzde 0,7 artırabilir"